Токио, 25 апреля, 2024, 11:37 — ИА Регнум. На острове Мияко в Японии возобновили подачу электроэнергии после, как сообщили в компании-поставщике Okinawa Electric Power Company, «неисправности оборудования на электростанции».

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Мы изолировали предполагаемую причину аварии и восстановили подачу электроэнергии», — сообщили в компании.

По данным телеканала NHK, на острове были обесточены почти 25 тыс. домовладений, что составляет «почти все находящиеся на острове дома».

Как передавало ИА Регнум, в начале января 2024 года атомная электростанция «Сика», расположенная в японской префектуре Исикава, получила повреждения в результате землетрясений.

В результате подземных толчков на АЭС разорвались трубопроводы двух трансформаторов, которые использовались для получения электроэнергии извне на первом и втором энергоблоках. Также на объекте произошла утечка масла для изоляции и охлаждения, это привело к повреждению системы.