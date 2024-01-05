Токио, 5 января, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Атомная электростанция «Сика», расположенная в японской префектуре Исикава, получила повреждения в результате землетрясений, сообщил телеканал NHK.

JIJI PRESS/EPA/TASS

По информации журналистов, на АЭС «Сика» из-за произошедшего 1 января землетрясения разорвались трубопроводы двух трансформаторов, которые использовались для получения электроэнергии извне на первом и втором энергоблоках. Также на объекте произошла утечка масла для изоляции и охлаждения, это привело к повреждению системы.

Телеканал ссылается на сообщения компании-оператора Hokuriku Electric Power Company, по данным которой объём вытекшего из второго энергоблока масла составил 3,5 тысячи литров. 5 января компания заявила, что утечка на самом деле достигла примерно 10 тыс. литров. При этом большую часть вытекшего масла удалось собрать, однако «перспектив на восстановление инфраструктуры пока нет».

Также утверждается, что на территории АЭС были обнаружены новые повреждения, такие как проседание грунта, но это якобы никак не повлияло на безопасность станции.

Как сообщало ИА Регнум, первый толчок магнитудой 5,6 зафиксировали 1 января в 16:06 (10:06 мск) в префектуре Исикава на западе крупнейшего японского острова Хонсю. Через четыре минуты последовал другой толчок магнитудой 7,4. Число жертв землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 73 человек. Землетрясение также ощущалось в Осаке, Киото и Токио. Власти объявили угрозу цунами и открыли экстренный штаб.

После мощных землетрясений без электроснабжения оказались около 32,5 тысячи домов. На АЭС «Касивадзаки — Карива», АЭС «Такахама», АЭС «Ои» и АЭС «Михама» в префектуре Фукуи нештатных ситуаций не выявлено. В ликвидации последствий стихии задействованы местные администрации, полицейские управления, противопожарные службы, силы самообороны и береговая охрана.