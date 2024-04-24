Сергунина рассказала о новых маршрутах для прогулок по весенней Москве
Москва, 24 апреля, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Новые маршруты познавательных прогулок по Москве появились в туристическом сервисе Russpass. Об этом 24 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
«Каждый из пяти маршрутов включает больше десяти знаковых мест столицы, объединённых общей темой. Например, в преддверии праздника Светлой Пасхи желающие смогут познакомиться с жемчужинами православного зодчества — Покровским, Новоспасским и Спасо-Андрониковым монастырями и несколькими храмами», — сказала Сергунина.
Она добавила, что ещё один маршрут «Свидание с Москвой. Прогулка по тихим улицам столицы» стартует с Таганской площади и проходит мимо дома на Котельнической набережной, особняка Зинаиды Морозовой, Дома-музея Марины Цветаевой и Дома культуры «ГЭС-2». Он рассчитан примерно на два часа.
Также она рассказала, что есть маршрут для активного семейного отдыха, который предлагает пройтись по экотропе «На склоне Воробьёвых гор» и прокатиться по канатной дороге.
Как ранее сообщало ИА Регнум, Сергунинаобъявила о начале голосования на платформе «Активный гражданин» за лучший весенний маршрут для прогулок по московским паркам. Пользователям предложили оценить шесть маршрутов, в том числе по парку «Сокольники», Измайловскому парку, окрестностям Яузы и другие.