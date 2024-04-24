Москва, 24 апреля, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Новые маршруты познавательных прогулок по Москве появились в туристическом сервисе Russpass. Об этом 24 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Андрей Репин ИА REGNUM

«Каждый из пяти маршрутов включает больше десяти знаковых мест столицы, объединённых общей темой. Например, в преддверии праздника Светлой Пасхи желающие смогут познакомиться с жемчужинами православного зодчества — Покровским, Новоспасским и Спасо-Андрониковым монастырями и несколькими храмами», — сказала Сергунина.

Она добавила, что ещё один маршрут «Свидание с Москвой. Прогулка по тихим улицам столицы» стартует с Таганской площади и проходит мимо дома на Котельнической набережной, особняка Зинаиды Морозовой, Дома-музея Марины Цветаевой и Дома культуры «ГЭС-2». Он рассчитан примерно на два часа.

Также она рассказала, что есть маршрут для активного семейного отдыха, который предлагает пройтись по экотропе «На склоне Воробьёвых гор» и прокатиться по канатной дороге.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Сергунинаобъявила о начале голосования на платформе «Активный гражданин» за лучший весенний маршрут для прогулок по московским паркам. Пользователям предложили оценить шесть маршрутов, в том числе по парку «Сокольники», Измайловскому парку, окрестностям Яузы и другие.