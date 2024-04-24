Минск, 24 апреля, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Решения о том, как должно использоваться находящееся на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, принимают лидеры двух стран, заявил 24 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Алексей Дружинин/РИА Новости

Журналисты спросили Лукашенко, прописан ли в новой военной доктрине Белоруссии механизм применения ядерного оружия. Президент Белоруссии ответил отрицательно.

«Механизм не прописан. Это наше дело с Путиным. Более того, не только по тактическому, но и по обычному оружию мы советуемся, как, когда и где применять. Поэтому там, где надо, оно прописано», — сказал Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день президент Белоруссии заявил, что на территории страны размещено тактическое, а не стратегическое российское ядерное оружие, а потому высказываемое некоторыми западными политиками «возмущение» непонятно. Речь идёт о том же виде оружия, которое США хранят на авиабазах в целом ряде стран Европы, подчеркнул Лукашенко.

О размещении российского тактического ядерного оружия (ТЯО) президенты РФ и Белоруссии договорились в марте 2023 года. Позднее Москва направила Минску ракетный комплекс «Искандер», который может нести ядерный снаряд. Путин отметил, что Россия не передаёт ядерное оружие Белоруссии, а лишь размещает его в республике. В Москве и Минске подчеркнули, что решение о размещении российского ТЯО в Белоруссии — ответ на агрессивные провокации Запада.