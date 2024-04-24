Москва, 24 апреля, 2024, 13:52 — ИА Регнум. В России в ходе изучения вирусного пейзажа выявили 47 новых вирусов у комаров и ещё 14 — у клещей. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

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«Изучение вирусного пейзажа в стране, этого никто раньше не делал. Это то, что есть в «Санщите» (проект «Санитарный щит». — Прим. ред.). На сегодняшний день это уже даёт обнаружение 47 новых вирусов в комарах, 14 — в клещах. Мы готовимся к тому, чтобы увидеть всё, что может нанести вред», — пояснила она.

Анна Попова добавила, что продолжается работа над национальным каталогом патогенов. По её словам, на данный момент оцифрована вся информация, которая была, а до конца 2024 года планируется пополнить коллекцию до 40 тыс. штаммов и превзойти крупнейшую американскую коллекцию типовых культур.

Как сообщало ИА Регнум, Роспотребнадзор в марте проинформировал, что готовность России к возможному появлению новых вирусов и инфекций находится на высоком уровне.

Ведомство уточнило, что на территории страны функционирует система противодействия инфекциям «Санитарный щит», развивается сеть центров ПЦР. На пунктах пропуска через границу России действуют санитарно-карантинный контроль и АИС «Периметр».