Москва, 10 марта, 2024, 01:21 — ИА Регнум. Готовность России к возможному появлению новых вирусов и инфекций находится на высоком уровне. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Роспотребнадзор

Отмечается, что специалисты ведомства работают с представителями других стран с целью оперативно распознавать новые угрозы и реагировать на них. В частности, на полях второй сессии Всекитайского собрания народных представителей эксперты обсудили риски, связанные с потенциально неизвестным заболеванием — «болезнью Х».

Тема о «болезни Х» регулярно всплывает в информационном пространстве в том числе, благодаря памяти о пандемии коронавируса. Педалирование темы выгодно крупным фармкомпаниям, поэтому громкие заявления о «болезни Х» могут иметь не научные, а экономические мотивы. На самом деле, термин «болезнь Х» подразумевает абстрактную болезнь, вызванную неизвестным патогеном.

«Термин «болезнь X» существует уже много лет. Определение подразумевает под собой абстрактное заболевание, вызываемое неизвестным патогеном, и сроки его появления не неизвестны», — пояснили в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре отметили, что на сегодняшний день в России готовность к появлению новых вирусов и инфекций находится на очень высоком уровне. На территории страны функционирует система противодействия инфекциям «Санитарный щит», развивается сеть центров ПЦР. На пунктах пропуска через границу России действуют санитарно-карантинный контроль и АИС «Периметр».

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил глава Государственного управления по контролю и профилактике заболеваний Китая Ван Хэшэн, возможность глобального распространения неизвестного заболевания «болезни Х» растёт, но пандемии можно избежать.

Ван Хэшэн напомнил, что «болезнь Х» — не конкретное заболевание, а гипотетическое, вызываемое неизвестным патогеном. При этом её появления трудно избежать, но можно предотвратить.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в свою очередь, заявлял, что эта «болезнь» не угрожает россиянам и после пандемии коронавируса система здравоохранения в стране готова к ней, так как научилась быстро адаптироваться к таким ситуациям. Мурашко напомнил также, что «болезнь Х» является только гипотетической угрозой.