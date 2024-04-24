Москва, 24 апреля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Военная помощь Украине, законопроект о которой одобрил Сенат США, не изменит динамику на фронте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 апреля журналистам.

Lawrence Jackson

Представитель Кремля напомнил, что год назад на Западе ждали поражения России в зоне проведения спецоперации в течение считанных дней. Потом начали причитать, что киевский режим скоро и неизбежно потерпит крах. После выделения США денег заявлялось, что краха удастся избежать.

Акценты мутировали, ситуация на поле боя стала более неоднозначной. Новые партии оружия не изменят динамику на фронте, заключил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля американские сенаторы по итогам голосования одобрили законопроект об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. В поддержку документа выступили 79 человек, против — 18. Теперь его направят президенту США Джо Байдену, который пообещал его подписать.

Из 60,84 млрд долларов на Украину планируют направить 23,2 млрд на восполнение передаваемых вооружений со складов Пентагона. Порядка 13,8 млрд долларов пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, ещё 11,3 млрд предназначены для обеспечения «текущих военных операций США в регионе». Также конгрессмены предлагают выделить 26 млн долларов на аудит помощи.