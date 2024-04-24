Москва, 24 апреля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Роль первого президента России Бориса Ельцина в становлении современной страны трудно переоценить, заявил 24 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Alexandr Yakovlev/Global Look Press Борис Ельцин

Таким образом Песков ответил на вопрос, как в Кремле оценивают эту историческую и политическую фигуру.

«Безусловно, роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить», — сказал журналистам представитель Кремля.

Песков также пообещал сообщить, был ли 23 апреля — в день памяти первого президента России — традиционный звонок главы государства Владимира Путина вдове Ельцина Наине Иосифовне.

Борис Ельцин возглавлял страну с 10 июля 1991 года. 31 декабря 1999 он досрочно сложил с себя полномочия и назначил Владимира Путина исполняющим обязанности главы государства. Ельцин умер 23 апреля 2007 года.