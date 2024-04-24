Москва, 24 апреля, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Россия готова тесно сотрудничать в обеспечении глобальной безопасности, заявил 24 апреля президент Владимир Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Вновь подчеркну: Россия готова к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными партнёрами в обеспечении глобальной и региональной безопасности, в формировании нового, отвечающего интересам большинства стран многополярного мироустройства», — сказал Путин.

Он пожелал успехов участникам встречи и выразил уверенность, что их усилия помогут укрепить сотрудничество на благо стран и народов, в интересах мира и стабильности на планете.

Встреча проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ.

Как сообщало ИА Регнум, Путин также подчеркнул, что терроризм по-прежнему входит в число самых серьёзных угроз текущего столетия. Теракты, за которыми, помимо радикальных группировок, стоят и спецслужбы некоторых стран, нацелены на подрыв конституционных основ и дестабилизацию суверенных государств, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды, отметил он.