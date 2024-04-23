Орск, Оренбургская область, 23 апреля, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Более 6,5 тыс. жилых домов освободились от воды в городе Орске Оренбургской области после спада половодья. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба МЧС России.

Егор Алеев/ТАСС

«С начала паводка более 6 500 жилых домов освободились от воды, на месте продолжаются аварийно-восстановительные работы. Подтопленными остаются порядка 280 жилых домов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень воды в реке Урал вблизи Орска снизился за сутки на 25 см и составляет 469 см. На Ириклинском водохранилище сброс воды уменьшился до 192 кубометров в секунду.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что около 400 тысяч заявлений на оказание материальной помощи после паводка принято от жителей Оренбургской области. Жителям региона уже выплачено более 800 миллионов рублей.

Также в МЧС сообщили 22 апреля, что паводковая ситуация в Оренбургской области стабилизировалась, уровень воды снижается. При этом на территории Курганской и Тюменской областей проходит активная фаза весеннего половодья и обстановка постоянно меняется.