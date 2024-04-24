Пхеньян, 24 апреля, 2024, 04:46 — ИА Регнум. Соединённые Штаты пользуются ситуацией на Украине, чтобы удовлетворить интересы американских военных монополий и при этом подчинить себе главу киевского режима Владимира Зеленского для сдерживания России. Об этом заявило министерство иностранных дел КНДР.

Сергей Корсун ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Пользуясь украинским конфликтом, США тешат интересы военных монополий и в то же время стремятся подчинить себе марионеточную свору Зеленского как проводника и приспешника для осуществления стратегии сдерживания России», — цитирует замминистра иностранных дел КНДР по делам России Им Чхон Иля Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Корейский дипломат согласился с экспертами, которые считают, что именно США имеет максимальную выгоду от Киева, а Белый дом под руководством президента Джо Байдена пьёт «кровавое вино» и считает огромные прибыли.

Им Чхон Иль подчеркнул, что уже не изменить судьбу «приспешников Зеленского, которые находятся в предсмертной агонии».

Как сообщало ИА Регнум, линия фронта на Украине давно стала кладбищем разнообразного вооружения США и НАТО, а выделяемая Западом новая военная помощь Киеву не сможет остановить продвижение армии России, заявил Им Чхон Иль. Законопроект США о выделении дополнительной военной помощи Киеву является всего лишь психотропным веществом, временно облегчающим страх своры Зеленского, добавил дипломат.

23 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на помощника госсекретаря США по делам в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе Юнг Пак написало, что в Вашингтоне обеспокоены крепнущим связям Пхеньяна с Москвой. По мнению Пак, «распростёртые объятия» России могут повысить стремление лидера КНДР Ким Чен Ына к риску, когда речь идёт об угрозе Южной Корее и экспорте оружия, а также помочь игнорировать призыв США вернуться к ядерным переговорам.