США удовлетворяют интересы военных монополий на Украине — МИД КНДР
В МИД КНДР заявили, что США удовлетворяют интересы военных монополий на Украине
Пхеньян, 24 апреля, 2024, 04:46 — ИА Регнум. Соединённые Штаты пользуются ситуацией на Украине, чтобы удовлетворить интересы американских военных монополий и при этом подчинить себе главу киевского режима Владимира Зеленского для сдерживания России. Об этом заявило министерство иностранных дел КНДР.
«Пользуясь украинским конфликтом, США тешат интересы военных монополий и в то же время стремятся подчинить себе марионеточную свору Зеленского как проводника и приспешника для осуществления стратегии сдерживания России», — цитирует замминистра иностранных дел КНДР по делам России Им Чхон Иля Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Корейский дипломат согласился с экспертами, которые считают, что именно США имеет максимальную выгоду от Киева, а Белый дом под руководством президента Джо Байдена пьёт «кровавое вино» и считает огромные прибыли.
Им Чхон Иль подчеркнул, что уже не изменить судьбу «приспешников Зеленского, которые находятся в предсмертной агонии».
Как сообщало ИА Регнум, линия фронта на Украине давно стала кладбищем разнообразного вооружения США и НАТО, а выделяемая Западом новая военная помощь Киеву не сможет остановить продвижение армии России, заявил Им Чхон Иль. Законопроект США о выделении дополнительной военной помощи Киеву является всего лишь психотропным веществом, временно облегчающим страх своры Зеленского, добавил дипломат.
23 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на помощника госсекретаря США по делам в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе Юнг Пак написало, что в Вашингтоне обеспокоены крепнущим связям Пхеньяна с Москвой. По мнению Пак, «распростёртые объятия» России могут повысить стремление лидера КНДР Ким Чен Ына к риску, когда речь идёт об угрозе Южной Корее и экспорте оружия, а также помочь игнорировать призыв США вернуться к ядерным переговорам.