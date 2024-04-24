Пхеньян, 24 апреля, 2024, 03:19 — ИА Регнум. Делегация Северной Кореи во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо выехала с визитом в Иран. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Представители КНРД вылетели 23 апреля из Пхеньяна.

Подробности о целях поездки, программе пребывания не уточняются.

При этом есть предположение, что визит может быть связан с намерением сторон укрепить связи в военной сфере.

Последний раз делегация КНДР была в Иране в 2019 году. Между странами установлены дипломатические отношения.

Как сообщало ИА Регнум, жители Северной Кореи должны готовиться к войне «как никогда», заявил председатель КНДР Ким Чен Ын. По его словам, страна должна «более надёжно, безупречно подготовиться к не просто возможной войне, а к такой, в которой надо обязательно победить».

Иран может завершить разработку ядерного оружия и создать первые образцы вооружения в течение ближайших недель. Об этом со ссылкой на экспертов сообщило немецкое издание Bild.