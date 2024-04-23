Варшава, 23 апреля, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Бывший глава МВД Польши Мариуш Каминьский 23 апреля назвал свиньёй Дариуша Йоньского, главу парламентской комиссии по расследованию нарушений при подготовке президентских выборов 2020 года, и покинул заседание, где его допрашивали.

Leszek Szymański / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press Бывший глава МВД Польши Мариуш Каминьский

Допрос транслировался на сайте Сейма Польши.

Комиссия попросила Каминьского прокомментировать слова одного из свидетелей по делу — Михала Выпия, который заявил, что экс-министр во время одной из встреч в ходе подготовки к президентским выборам пребывал в бешенстве и заявлял, что членов правительства следует отправить в тюрьму. Каминьский назвал эти заявления ложью и подлостью.

Вслед за этим глава комиссии уточнил у экс-министра, находился ли он во время указанной встречи в нетрезвом состоянии.

«Уважаемый господин, вы свинья», — ответил экс-министр Йоньскому и покинул заседание.

Выборы президента Польши должны были пройти в мае 2020 года. Из-за начала эпидемии коронавируса их решили провести методом голосования по почте, однако оно так и не состоялось. Выборы прошли уже после отмены ограничений, победу на них одержал действующий президент Анджей Дуда. После парламентских выборов в Польше была создана комиссия Сейма по расследованию нарушений во время подготовки к выборам 2020 года.

Как передавало ИА Регнум, после смены власти в Польше сотрудники национального Агентства внутренней безопасности провели серию обысков у чиновников и депутатов Сейма, связанных с бывшей правящей партией «Право и справедливость». Несколько человек были задержаны. Их подозревают в причастности к финансовым злоупотреблениям.