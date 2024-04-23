Канберра, 23 апреля, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе назвал американского бизнесмена Илона Маска, владеющего соцсетью X, «чванливым миллиардером». Так политик ответил на обвинение в цензуре со стороны Маска, сообщает 23 апреля Forbes.

ТАСС/Xavier Collin/Image Press Agency/ABACAPRESS.COM Илон Маск

Ранее австралийский суд наложил запрет на демонстрацию в соцсети X видеозаписи с нападением на священника в одной из церквей в Сиднее 15 апреля. Маск назвал судебное решение проявлением цензуры и обвинил австралийские власти в предвзятом отношении к сервису микроблогов.

«Мы сделаем всё необходимое, чтобы унять этого чванливого миллиардера, который думает, что он не только выше закона, но и выше приличия», — подчеркнул Албанезе.

По словам премьера, Маск оторвался от реальности, потому что не понимает, как кто-то может обратиться в суд для предотвращения распространения контента с насилием. Социальные сети должны нести социальную ответственность, добавил политик.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённый ножом 16-летний юноша напал на епископа Мари Эммануэля во время службы в церкви Христа Святого Пастыря на западе Сиднея. На помощь священнику пришли прихожане, злоумышленника задержали. Произошедшее вызвало большой общественный резонанс, видео из храма разошлось по соцсетям. Местные жители требовали выдать им подозреваемого и осадили полицейский участок. Австралийский суд объяснил запрет на распространение видео защитой населения от жестокого контента.