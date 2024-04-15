Сидней, Австралия, 15 апреля, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Мужчина напал с ножом на епископа Мари Эммануэля во время службы в церкви Христа Святого Пастыря на западе Сиднея, сообщила 15 апреля газета Daily Mail.

Кадр из видео

Епископ проповедовал в церкви Христа Святого Пастыря на западе Сиднея, когда мужчина, одетый во всё чёрное, подошёл к алтарю и резко набросился на священнослужителя, нанося удары ножом. Прихожане бросились на помощь епископу.

Пострадавшего священнослужителя госпитализировали. Ранения получили ещё двое прихожан.

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Церковь Христа Святого Пастыря относится к Ассирийской церкви, соблюдающей православные обряды. По данным газеты, эпископ получил известность во время пандемии коронавируса, когда раскритиковал меры властей по изоляции граждан, назвав это «массовым рабством».

Как сообщало ИА Регнум, в Сиднее 13 апреля мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра, его ликвидировали правоохранители. В результате нападения погибли шесть человек, ещё восемь получили ранения. Предположительно, мужчина действовал в одиночку. Посольство в Австралии и генеральное консульство России в Сиднее сообщили, что не располагают данными о пострадавших при нападении россиянах.

Австралийский телеканал 7NEWS со ссылкой на очевидцев сообщил, что мужчиной, который не побоялся дать отпор напавшему на людей в торговом центре в Сиднее, был россиянин. Мужчина встал на пути злоумышленника, который поднимался на эскалаторе, со столбом от ограждения в руках. В Сети его уже прозвали «человеком со столбиком».

В декабре 2023 года в одном из зданий университета в Праге мужчина устроил стрельбу. Жертвами нападения стали 14 человек, ранения получили 25.