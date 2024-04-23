Москва, 23 апреля, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Издательство АСТ приостановило продажи романов «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихара и «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер в связи с предостережением прокуратуры. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе издательской группы «Эксмо-АСТ».

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Отмечается, что в издательство поступило предостережение от Пресненской межрайонной прокуратуры Москвы относительно романов «Маленькая жизнь», который выпускается с 2016 года, и «Песнь Ахилла», который выпускается с 2019 года.

Прокуратура предупредила о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности, об информационных технологиях и о защите информации.

«На основании этого издательство АСТ приостанавливает продажу указанных книг до получения полного экспертного заключения», — говорится в сообщении.

Как отметили в издательстве, прокуратура указала, что из краткого содержания указанных романов следует, что в них речь идёт о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений.

Как ранее сообщало ИА Регнум, издательство АСТ остановило продажи романа Владимира Сорокина «Наследие», а также книги Майкла Каннингема «Дом на краю света» и «Комнаты Джованни» Джеймса Болдуина из-за обнаруженной в них экспертами пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Речь идёт в том числе об электронных версиях книг.