* — движение признано экстремистским и запрещено в РФ

Москва, 22 апреля, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Издательство АСТ остановило продажи романа Владимира Сорокина «Наследие», а также книги Майкла Каннингема «Дом на краю света» и «Комнаты Джованни» Джеймса Болдуина из-за обнаруженной в них экспертами пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщила 22 апреля пресс-служба издательской группы «Эксмо-АСТ» в своём Telegram-канале.

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«Согласно заключению, эти произведения содержат информацию, запрещённую к распространению в соответствии с законодательством РФ (ст. 6.21. КоАП РФ) и должны быть изъяты из продажи», — сказано в сообщении.

Речь идёт в том числе об электронных версиях книг.

Как передавало ИА Регнум, ранее Роскомнадзор направил письмо сервису по изучению иностранных языков Duolingo с предупреждением о запрете публикации материалов, пропагандирующих ЛГБТ.

Верховный суд РФ 30 ноября 2023 года признал деятельность международного общественного движения ЛГБТ экстремистской и запретил её в России. Требование о запрете связано с тем, что в деятельности движения неоднократно выявляли признаки экстремистской направленности, социальной и религиозной розни.

22 марта Росфинмониторинг внёс движение ЛГБТ в список террористических и экстремистских организаций.