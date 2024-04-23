Прага, 23 апреля, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Чешская контрразведка предотвратила покушение на избранного президента Словакии Петера Пеллегрини, которое планировал совершить 24-летний гражданин Украины Марунич В., сообщило 23 апреля информационное агентство СТК.

Иван Шилов ИА Регнум

Как говорится в публикации, злоумышленника, которого описывают как психически неуравновешенного и националистически настроенного человека, задержали в городе Брно на юго-востоке республики, когда он доставал оружие из тайника.

Агентство уточняет, что Марунич В. является уроженцем Винницы и с 2021 года находится в Чехии. В 2021 году его задерживали на Украине за распространение детской порнографии и мошенничество.

В поле зрения чешской контрразведки злоумышленник попал в декабре прошлого года, отмечает агентство.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета Al Khaleej писала, что избрание Петера Пеллегрини президентом Словакии стало «политическим ударом» для США, ЕС и Украины, так как у президента России Владимира Путина появился новый союзник в Европе.

По мнению автора газеты, Киев потерял ещё одного союзника, который оказал ему военную поддержку на сумму $750 млн в период с 2022 по 2023 год. В материале подчёркивается, что, несмотря на то, что президентские полномочия в Словакии ограничены, Пеллегрини теперь является главнокомандующим словацкой армии и обладает правом вето в парламенте.

После избрания Пеллегрини заявил, что сделает всё, чтобы Словакия всегда находилась «на стороне мира, а не войны». Он также заявил, что не допустит отправки словацких военных на Украину.