В США могут ввести санкции против КНР за торговлю с Россией
WSJ: США могут ввести санкции против банков КНР из-за операций с Россией
Вашингтон, 23 апреля, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые банки Китая от мировой финансовой системы. Это необходимо, чтобы «заставить» Пекин разорвать коммерческие отношения с Москвой, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«США разрабатывают санкции, которые угрожают отрезать некоторые китайские банки от глобальной финансовой системы, вооружая главного посланника Вашингтона дипломатическими рычагами», — пишет издание.
Уточняется, что госсекретарь США Энтони Блинкен бьёт тревогу среди западных союзников, поскольку опасается, что Россия может победить Украину в конфликте на истощение.
«Поскольку Энтони Блинкен направляется во вторник в Пекин, возникает вопрос, может ли даже угроза использования США одного из своих самых мощных инструментов финансового принуждения нанести ущерб сложной и растущей торговле между Пекином и Москвой, которая позволила Кремлю восстановить вооружённые силы, пострадавшие за более чем два года боевых действий на Украине?» — задаётся вопросом издание.
Как передавало ИА Регнум, 20 апреля газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Блинкен отправится в Китай с визитом, в ходе которого может пригрозить китайским властям санкциями за поддержку, которую Пекин якобы оказывает оборонно-промышленному комплексу России.
6 апреля министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном предупредила, что китайскому бизнесу могут грозить последствия, если Пекин решится поддерживать Россию в конфликте с Украиной. Она уточнила, что это касается и поддержки российского ОПК.