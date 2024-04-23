Вашингтон, 23 апреля, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые банки Китая от мировой финансовой системы. Это необходимо, чтобы «заставить» Пекин разорвать коммерческие отношения с Москвой, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

«США разрабатывают санкции, которые угрожают отрезать некоторые китайские банки от глобальной финансовой системы, вооружая главного посланника Вашингтона дипломатическими рычагами», — пишет издание.

Уточняется, что госсекретарь США Энтони Блинкен бьёт тревогу среди западных союзников, поскольку опасается, что Россия может победить Украину в конфликте на истощение.

«Поскольку Энтони Блинкен направляется во вторник в Пекин, возникает вопрос, может ли даже угроза использования США одного из своих самых мощных инструментов финансового принуждения нанести ущерб сложной и растущей торговле между Пекином и Москвой, которая позволила Кремлю восстановить вооружённые силы, пострадавшие за более чем два года боевых действий на Украине?» — задаётся вопросом издание.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Блинкен отправится в Китай с визитом, в ходе которого может пригрозить китайским властям санкциями за поддержку, которую Пекин якобы оказывает оборонно-промышленному комплексу России.

6 апреля министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном предупредила, что китайскому бизнесу могут грозить последствия, если Пекин решится поддерживать Россию в конфликте с Украиной. Она уточнила, что это касается и поддержки российского ОПК.