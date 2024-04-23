Москва, 23 апреля, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» смогут получить доступ к произведения русских классиков в новом формате. В честь Всемирного дня книги VK запустила онлайн-проект #ЛитературныйДневник. Авторы, писатели, издательства и библиотеки будут публиковать новеллы в формате историй «ВКонтакте» и моментов в «Одноклассниках», который специально разработала Студия Артемия Лебедева. Эти произведения появятся на диджитал-полках в разделе «Сюжеты», рассказала пресс-служба VK.

Klaus Ohlenschläger/picture alliance/ТАСС

Так, под хештегом #ЛитературныйДневникучастники разложат по диджитал-полкам произведения русских классиков и современных авторов. В рамках проекта пользователи смогут побороться за приз в Литературном челлендже, в котором топ-авторы сообществ расскажут о любимых книгах.

Книги для размещения выберут знаковые для современной российской литературы персоны — писатели Олег Рой, Александр Цыпкин, Дмитрий Кравченко, а также издательства «Литрес», АСТ, Masters, библиотеки (в том числе Ленинка и РГБМ), медиа Фикбук, Грамота. ру и другие проекты.

На экранах пользователей в новом виртуальном формате появятся произведения Александра Пушкина («Гробовщик»), Льва Толстого («Филипок»), Антона Чехова («Злой мальчик»), Николая Гоголя («Нос»), Ивана Бунина («Антоновские яблоки»), а также Александра Цыпкина («Три секрета успешной женщины»), Бориса Гройса («Апология Нарцисса») и других авторов.

В рамках проекта VK также запустила Литературный челлендж: в VK Клипах топ-авторы сообществ поделятся собственными литературными находками. Александра Ребенок, Иван Зайцев, Владимир Кошевой, Антон Лаврентьев расскажут, какие книги они читают в данный момент. К ним смогут присоединиться и другие авторы — пять самых читающих получат поощрение. Подводить итоги и выбирать наиболее активных участников будут в конце каждого месяца. Больше шансов на победу будет у того, кто снимет качественное видео с интересными визуальными решениями, эмоциональным и артистичным рассказом о книге.

Как объяснила директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьёва, цель проекта — прививать молодым людям любовь к литературе. При этом важно сделать это так, чтобы молодёжь не воспринимала чтение как атавизм, оставшийся со школьных времён для получения хорошей оценки, а читала книги с удовольствием и вдохновением.

«Не секрет, что смартфон у подростков всегда под рукой — довольно много времени они проводят в соцсетях. Мы адаптируемся к нынешним реалиям и превращаем скроллинг соцсетей из способа получения так называемого дешевого дофамина в возможность расширить кругозор и приобщиться к литературе в привычном для молодых людей формате историй. В дальнейшем книголюбы, используя хештег #ЛитературныйДневник, примут участие в формировании большого читающего сообщества «ВКонтакте», — добавила Воробьёва.

В марте в соцсети VK стартовал проект «Невидимые музы», в рамках которого смотрительницы и капельдинеры ведущих театров и музеев России поделились личными историями своего пути в искусстве: важной миссии своей профессии, лучших спектаклях и их посетителях, основателях культурных институций и исцеляющей силе искусства. В проекте приняли участие 15 значимых театров и музеев из Москвы и Санкт-Петербурга, среди которых Государственный исторический музей, Театр им. Евгения Вахтангова, Музей-заповедник «Царское Село».