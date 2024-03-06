Москва, 6 марта, 2024, 15:08 — ИА Регнум. В рамках проекта «Невидимые музы» смотрительницы и капельдинеры ведущих театров и музеев России делятся личными историями своего пути в искусстве: важной миссии своей профессии, лучших спектаклях и их посетителях, основателях культурных институций и исцеляющей силе искусства.Эксклюзивные интервью в формате клипов доступны с 6 марта в сообществах участников проекта ВКонтакте.

Музеи и театры расскажут о себе с помощью необычных героинь проекта «Невидимые музы» — смотрительниц и капельдинеров. День за днём именно они оказывают тёплый приём иподдержку посетителям, персоналу и артистам, всегда оставаясь в тени.

Героини знают мельчайшие детали каждого спектакля, каждый экспонат, наблюдают за посетителями и закулисной жизнью. Так, смотрительница Русского музея следит за залами более 10 лет, а капельдинер в театре Вахтангова работает более 20 лет, кто-то раньше был бухгалтером, а кто-то пришёл из авиации — все они разные, каждая со своей историей, но всех их объединяет любовь к культуре.

В проекте принимают участие 15 значимых театров и музеев из Москвы и Санкт-Петербурга, среди которых Государственный исторический музей, МХТ им. А. П. Чехова, Электротеатр Станиславский Театр им. Евгения Вахтангова, Музей-заповедник «Царское Село», Государственный Русский музей, Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» и другие.

До 31 марта пользователи ВКонтакте могут принять участие в конкурсе в официальном сообществе портала Культура.рф и побороться за призы. Для участия необходимо выложить пост с историями сотрудниц театров, музеев и других культурных институций под хэштегом #невидимыемузы. 10 участников с самым интересными историями получат призы от музеев Москвы и Санкт-Петербурга.

В конце февраля VK завершил приём заявок на программу грантовой поддержки учреждений культуры. К 22 февраля поступило более 100 заявок, ещё 1300 были в стадии подготовки. Больше всего заявок поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Удмуртии и Татарстана. Принимать решения по заявкам будет координационный совет, в который вошла статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная, деятели культуры, эксперты и сотрудники VK.

В 2024 году общий фонд программы составит 60 млн рублей. Из них 30 млн — денежные гранты на создание контента, вторая половина — цифровые гранты на продвижение контента во «ВКонтакте».