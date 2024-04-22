Пхеньян, 23 апреля, 2024, 02:12 — ИА Регнум. В Северной Корее (КНДР) 23 апреля прошли первые виртуальные комплексные тактические тренировки, которые схожи с ядерной контратакой с использованием сверхбольших систем залпового огня. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Руководил учениями лидер КНДР Ким Чен Ын.

В процессе тренировок были задействованы системы «Курок ядерного оружия» и «Вулканическая тревога».

Как сообщало ИА Регнум, Северная Корея провела запуск баллистической ракеты 22 апреля.

В начале апреля КНДР провела испытания новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности. Ракета пролетела около 650 км, прежде чем упасть в Японском море. При этом скорость ракеты, как утверждают военные, была аналогична скорости гиперзвуковой ракеты.

Кроме того, 20 апреля Корейская Народно-Демократическая Республика провела испытания боеголовки крылатой ракеты и новой зенитной ракеты в Западно-Корейском заливе.