Киев, 23 апреля, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Украинские власти планируют переименовать более 300 населённых пунктов, названия которых так или иначе якобы связаны с Россией. Соответствующий проект постановления разместили на сайте Верховной рады.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия

Согласно документу, украинским парламентариям предлагают переименовать семь районов, 15 городов, 54 посёлка и 267 сёл. При этом не все населённые пункты носят имена исторических деятелей. В частности, хотят сменить названия Первомайское, Молодогвардейск, Первого мая. Другие имевшие русскоязычную основу названия украинизируются.

Сменить наименования топографического объекта могут как местные власти, кабмин Украины, так и депутаты Верховной рады.

Как сообщало ИА Регнум, в 2015 году Верховная рада Украины приняла закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». После этого в стране началась кампания по демонтажу памятников и переименованию топографических объектов, связанных с историей СССР. К началу 2022 года на Украине снесли более 2,5 тыс. памятников. Также изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

В 2022 году на Украине поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.

Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское. У такой политики нет и не может быть никакого будущего, подчеркнул глава государства.