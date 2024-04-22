Москва, 22 апреля, 2024, 22:05 — ИА Регнум. Стартовал приём заявок на IV Всероссийский форум классных руководителей, мероприятие пройдёт в Москве в начале октября 2024 года, сообщила ИА Регнум пресс-служба форума.

Павел Бедняков / РИА Новости Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Принять участие в мероприятии могут как действующие классные руководители, так и кураторы групп организаций среднего профессионального образования. Планируется, что участниками форума в 2024 году станет тысяча классных руководителей и кураторов групп колледжей со всей страны.

«Форум классных руководителей по праву считается одним из знаковых профессиональных событий для учителей. Труд классных руководителей и кураторов групп сложно переоценить, ведь именно они несут ответственность за организацию процесса обучения, воспитание подрастающего поколения. Вы становитесь лидерами, настоящим примером для ребят», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он выразил уверенность, что форум вновь станет пространством обмена опытом, педагогическими наработками и практиками, а учителя примут участие в мастер-классах и работе экспертных площадок, вынесут для себя новаторские идеи и внедрят их в своих школах.

Приём заявок на форум будет осуществляться в онлайн-формате. Отбор участников состоит из нескольких этапов: анкетирования, тестирования по основам педагогики, тестирования «50 вопросов классному», тестирования «Педагогические ситуации» и предоставления видеовизитки на тему «Моя воспитательная практика». Следить за новостями отбора можно в официальном сообществе форума во «ВКонтакте».

Форум пройдёт в Москве с 3 по 5 октября 2024 года. Участников мероприятия ждёт образовательная, дискуссионная и культурная программа. Спикерами и экспертами мероприятия выступят специалисты в различных областях, которые поделятся со слушателями своим профессиональным опытом.

Как передавало ИА Регнум, третий Всероссийский форум классных руководителей, который проводится Министерством просвещения по поручению президента Владимира Путина, в 2023 году прошёл в период с 3 по 7 октября и объединил на своей площадке около 3 тыс. классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования из 89 регионов России.

По итогам первого форума в 2021 году было создано профессиональное сообщество классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования страны в социальной сети «ВКонтакте», которое насчитывает уже около 180 тыс. участников из всех 89 регионов России. У форума есть представители во всех регионах страны, они выступают инициаторами развития локальных профессиональных сообществ.