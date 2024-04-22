Харьков, Украина, 22 апреля, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Киевское издание «Страна. ua» и ряд харьковских Telegram-каналов 22 апреля опубликовали кадры обрушения телевышки в Харькове.

кадр из видео

На записях видно, как верхняя часть (шпиль) конструкции падает, переворачиваясь в полёте на 180 градусов.

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Как передавало ИА Регнум, украинские СМИ днём 22 апреля сообщили о взрыве в Харькове. Подробности не приводились. Ранее в городе была объявлена воздушная тревога.

Российские войска нанесли удар по средствам связи украинской системы противовоздушной обороны, которые находились в телевышке на улице Деревянко в харьковском районе Павлово Поле, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате удара был повреждён «инфраструктурный объект». Позднее глава назначенной Киевом военной администрации Харьковской области Олег Синегубов подтвердил повреждение телевышки. В городе наблюдаются проблемы с цифровым сигналом, отметил он.

Также Синегубов сообщил, что пострадавших в результате удара по телевышке не было.