Москва, 22 апреля, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах, сообщается 22 апреля на сайте Кремля.

РИА Новости / Алексей Никольский

Глава государства отметил, что еврейская община России вносит значимый вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в стране, а также активно участвует в воспитании молодёжи, в делах просвещения, милосердия и благотворительности, заботится о сбережении незыблемых духовно-нравственных, семейных ценностей.

«Такая большая, востребованная работа достойна самого глубокого признания», — говорится в поздравлении российского лидера.

Владимир Путин также подчеркнул, что праздник напоминает о важных вехах в истории еврейского народа: избавлении от многовекового рабства и обретении долгожданной свободы, символизирует торжество идеалов добра и справедливости.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября 2023 года президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, отметив их весомый вклад в сохранение культурного многообразия страны.

Глава государства тогда отметил, что праздник призывает верующих к покаянию, дарует им надежду и радость, укрепляет в людях стремление к высоким идеалам милосердия и сострадания, служит утверждению нравственных ценностей.

Ранее российский лидер отмечал большую востребованную работу еврейских религиозных организаций по реализации социально значимых проектов.