Москва, 15 сентября, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, отметив их весомый вклад в сохранение культурного многообразия страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

ATEF SAFADI/EPA/Global Look Press

Глава государства отметил, что праздник Рош ха-Шана, знаменуя начало нового года в иудейском календаре, призывает верующих к покаянию, дарует им надежду и радость, укрепляет в людях стремление к высоким идеалам милосердия и сострадания, служит утверждению нравственных ценностей.

«Отрадно, что, поддерживая эти тысячелетние традиции, российские евреи вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, ведут активную просветительскую деятельность, способствуют межнациональному согласию в обществе», — говорится в тексте телеграммы.

Российский лидер пожелал российским евреям душевного тепла, здоровья, энергии для созидательного труда на благо России.

Как передавало ИА Регнум, Рош ха-Шана — праздник, который отмечает начало года в еврейском календаре и является одним из самых важных иудейских праздников, связанным со многими символическими обрядами. Новый Год для евреев — это день рождения человеческого рода, возможность подвести итоги своих дел за минувший год, раскаяться в грехах и неправильных поступках.

Ранее президент России отмечал большую, востребованную работу еврейских религиозных организаций по реализации социально значимых проектов.