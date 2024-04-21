Москва, 22 апреля, 2024, 00:39 — ИА Регнум. В зоне специальной военной операции на Украине не хватает порядка 1,3 тысячи штатных священнослужителей для работы с российскими военными. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» 21 апреля заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами митрополит Кирилл.

Иван Шилов ИА Регнум Священник,СВО

«На сегодняшний день мы имеем в вооружённых сил 309 штатных должностей… В зоне специальной военной операции находится 60-70 процентов именно добровольцев-священников», — указал митрополит.

По его мнению, необходимо провести реформу, чтобы сформировать в Вооружённых силах России по меньшей мере 1300 штатных должностей для священников. По данным митрополита, всего в зоне спецоперации побывали около тысячи священников, в том числе штатных и добровольцев. Шесть капелланов погибли, восемь получили ранения.

Как передавало ИА Регнум, в апреле прошлого года митрополит Кирилл заявил, что священники-добровольцы, уехавшие в зоне специальной военной операции и взявшие в руки оружие, вероятно, по возвращении не смогут продолжить церковную службу. При этом он подчеркнул, что каждую ситуацию необходимо разбирать в отдельности.