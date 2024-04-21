Москва, 21 апреля, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России уведомило внешнеполитическое ведомство Турции о проблемах, с которыми сталкиваются российские туристы, отправляющиеся транзитом через республику в Латинскую Америку, и ждёт реакции, сообщил 21 апреля генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов.

Hartmut Schmidt /http://imagebroker.com/ Global Look Press

«Вопрос доведён официальными обращениями до сведения руководства Турецких авиалиний в Стамбуле и Москве и до МИД Турции. Ожидаем соответствующей реакции на наши обращения», — процитировала его KP.RU.

Буравов добавил, что российские дипломаты, работающие в Турции, тщательно мониторят ситуацию, учитывая, что в последнее время россияне стали часто сталкиваться со сложностями в аэропорту.

Компания «Турецкие авиалинии» с конца февраля начала отказывать в допуске на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию гражданам России и ряда других стран. В качестве причин называли отсутствие багажа или записей о предыдущих поездках в загранпаспорте. Были случаи отказа без объяснения причин.

Как передавало ИА Регнум, в марте турецкой авиакомпании Southwind Airlines в марте запретили пользоваться воздушным пространством ЕС из-за подозрений в связях с Россией. На сайте компании говорится, что её основали в Турции в апреле 2022 года для перевозки российских туристов на турецкие курорты.