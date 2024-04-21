Киев, 21 апреля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады Украины рассмотрел законопроект о введении в школах предмета «защита Украины» и рекомендовал принять его на пленарном заседании, сообщили 21 апреля в Telegram-канале комитета.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Комитет также предложил вместо термина «допризывная подготовка» законодательно ввести понятие «начальная общевойсковая подготовка». Кроме того, депутаты выступили за внесение в закон «Об образовании» составляющих структуры военного образования.

Целью законопроекта называется формирование у школьников первичных общевойсковых знаний и специальной компетентности, касающихся оборонного сознания. Также предполагается, что новый предмет поможет им осознать обязанность по вооруженной защите государства.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине из-за нехватки военнослужащих в армии ужесточают меры по мобилизации. Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон, который вводит более суровые наказания для уклонистов и обязательное ношение военного билета всем военнообязанным. Новый закон также позволяет считать повестку вручённой призывнику, если его не было дома, когда её принесли. Закон вступает в действие через месяц после подписания.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя закон, назвала его чудовищным и бесчеловечным, уничтожающим права украинцев. Она отметила, что находящиеся за границей украинские мужчины уже штурмуют посольства страны, чтобы успеть обновить паспорта, пока им не закрыли эту возможность из-за отказа служить в армии.