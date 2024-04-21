Санкт-Петербург, 21 апреля, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Грузовик со щебнем ночью врезался в ограждение в Санкт-Петербурге, сообщила 21 апреля пресс-служба регионального управления МВД России в Telegram-канале.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Дорожная авария произошла в Кронштадтском районе в половине четвёртого утра около комплекса защитных сооружений Дамба. За рулём грузовика Skania P400 с полуприцепом находился 34-летний житель Волгоградской области. Большегруз вёз 15 тонн щебня.

Водитель, не справившись с управлением, совершил наезд на силовое ограждение. В результате на дороге с обеих сторон движение оказалось заблокировано.

«В результате ДТП пострадавших нет. По факту дорожной аварии проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в городе Щёлково в Московской области 20 апреля водитель автобуса из-за несоблюдения дистанции врезался в грузовик. В результате пострадали десять человек.

В этот же день в Адыгее подросток на автомобиле LADA Granta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли три человека — 17-летний водитель без прав и двое его пассажиров, 17 и 18 лет. Водитель грузовика попал в больницу.