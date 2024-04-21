Появились подробности о совершившем суицид у суда в Нью-Йорке мужчине
DM: совершивший суицид у суда в Нью-Йорке мужчина увлекался теориями заговора
Нью-Йорк, США, 21 апреля, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Совершивший суицид около здания суда в Нью-Йорке, где слушалось дело против экс-президента США Дональда Трампа, Макс Аззарелло в течение последних месяцев увлекался теориями заговоров и заранее предупреждал о том, что хочет сделать. Об этом 20 апреля сообщила британская газета The Daily Mail.
Как рассказал изданию сосед погибшего Боб Уоррен, Аззарелло был сторонником «экстремальной идеологии» и пребывал в уверенности о том, что все «вовлечены в какой-то заговор».
«Уоррен рассказал, что знал протестовавшего как «в целом спокойного и классного парня», который в последние месяцы становился всё более одержимым теориями заговоров», — говорится в публикации.
Газета также опубликовала фотографию автомобиля погибшего, на котором есть сделанная перманентным маркером надпись: «Трамп заодно с Хиллари [Клинтон], и они собираются устроить нам фашистский переворот».
Под номером машины Аззарелло разместил ссылку на сайт, где он писал о своих планах и за несколько дней до трагического инцидента заявил о том, что «должен стать мучеником». Его слова никто не воспринял всерьёз.
Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля мужчина попытался совершить суицид возле здания суда в Нью-Йорке, в котором шло заседание по одному из уголовных дел против Трампа. В результате этого он остался жив, однако сильно пострадал, его доставили в медучреждение.
Газета The New York Post 20 апреля сообщила, что пытавшийся совершить самоубийство возле здания суда в Нью-Йорке мужчина скончался. В полиции уточнили, что 37-летний Аззарелло умер через несколько часов после попытки свести счёты с жизнью.