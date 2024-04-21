Нью-Йорк, США, 21 апреля, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Совершивший суицид около здания суда в Нью-Йорке, где слушалось дело против экс-президента США Дональда Трампа, Макс Аззарелло в течение последних месяцев увлекался теориями заговоров и заранее предупреждал о том, что хочет сделать. Об этом 20 апреля сообщила британская газета The Daily Mail.

(сс) SWinxy Место самосожжения Макса Аззарелло

Как рассказал изданию сосед погибшего Боб Уоррен, Аззарелло был сторонником «экстремальной идеологии» и пребывал в уверенности о том, что все «вовлечены в какой-то заговор».

«Уоррен рассказал, что знал протестовавшего как «в целом спокойного и классного парня», который в последние месяцы становился всё более одержимым теориями заговоров», — говорится в публикации.

Газета также опубликовала фотографию автомобиля погибшего, на котором есть сделанная перманентным маркером надпись: «Трамп заодно с Хиллари [Клинтон], и они собираются устроить нам фашистский переворот».

Под номером машины Аззарелло разместил ссылку на сайт, где он писал о своих планах и за несколько дней до трагического инцидента заявил о том, что «должен стать мучеником». Его слова никто не воспринял всерьёз.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля мужчина попытался совершить суицид возле здания суда в Нью-Йорке, в котором шло заседание по одному из уголовных дел против Трампа. В результате этого он остался жив, однако сильно пострадал, его доставили в медучреждение.

Газета The New York Post 20 апреля сообщила, что пытавшийся совершить самоубийство возле здания суда в Нью-Йорке мужчина скончался. В полиции уточнили, что 37-летний Аззарелло умер через несколько часов после попытки свести счёты с жизнью.