Токио, 21 апреля, 2024, 08:17 — ИА Регнум. В Японии около места крушения двух военных вертолётов нашли бортовые самописцы. Об этом 21 апреля в ходе пресс-конференции сообщил министр обороны Японии.

Cpl. Brianna Gaudi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Около места аварии обнаружены бортовые самописцы», ― сказал министр.

Для выяснения причин авиакатастрофы специалисты изучат информацию с чёрных ящиков.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля глава минобороны Японии сообщил, что два вертолёта SH 60 Seahawk морских сил самообороны Японии, предположительно, потерпели крушение во время учений в Тихом океане. Инцидент произошёл у островов Идзу.

На борту каждой винтокрылой машины находились четыре члена экипажа. Они перестали выходить на связь.

Один член экипажа погиб. Его тело извлекли из воды. Предварительно, семь из оставшихся восьми считаются пропавшими без вести.

Причины крушения вертолётов неизвестны. Как заявил министр обороны страны Минору Кихара, существует высокая вероятность того, что два борта столкнулись друг с другом, а потом упали в воду. В районе возможной катастрофы проводят поисково-спасательную операцию.