Купянск, Украина, 21 апреля, 2024, 06:43 — ИА Регнум. Бойцы из состава штурмовой группы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» Вооружённых сил России захватили позиции противника на купянском направлении, пленив несколько военнослужащих ВСУ. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Приехал с отпуска. В первый же день меня поставили во главе штурмовой группы, обрисовали ситуацию. Сразу же пошли работать по определённым квадратам — зачистка блиндажей, траншей, чтобы пехота закрепилась», — рассказал стрелок штурмового отряда с позывным Лось.

Захватив первую траншею, бойцы штурмовой группы сутки удерживали, отразив две контратаки подразделений ВСУ. Удержав позицию, было принято решение продвинуться вперёд и зачистить несколько блиндажей. В результате боевых действий подразделению удалось взять в плен одного офицера ВСУ и двух украинских теробороновцев.

«На всё у нас ушло три дня», — заключил боец.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3883333" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Боевая работа штурмовиков группировки войск Запад на купянском направлении

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что Вооружённые силы России за неделю улучшили положение по переднему краю на купянском направлении, отразив 11 контратак украинских войск. За указанный период ВСУ потеряли 380 человек личного состава, один танк, девять боевых бронированных машин, 18 орудий полевой артиллерии, в том числе три самоходные артиллерийские установки M109 Paladin производства США, и пять станций радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав».