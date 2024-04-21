Киев, 21 апреля, 2024, 05:26 — ИА Регнум. Власти Украины работают над мерами, которые должны стимулировать военнообязанных вставать на военный учёт, заявил украинский министр юстиции Денис Малюська.

Иван Шилов ИА REGNUM

В частности, согласно замыслам чиновников, лицам, не имеющим военно-учетных документов, могут отказать в оказании отдельных услуг.

«Я не сомневаюсь, что правительство [Украины] обеспечит стимулирование тех, кто сомневается в необходимости исполнения своих обязанностей в том плане, что сейчас нарабатывают разные министерства изменения в постановления кабмина, которые установят требованием для оказания отдельных административных услуг предоставление военно-учетного документа», — сказал глава ведомства в эфире всеукраинского телемарафона.

Он высказался о возможности мобилизовать в ВСУ осужденных. По мнению министра, такая инициатива якобы принесёт больше возможностей, чем угроз. Малюська допустил, что в случае, если соответствующий законопроект всё же примут, то совсем не обязательно, что мобилизованных заключенных будут оправлять на службу, выдавая им оружие.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля глава МВД Украины Игорь Клименко отметил, что у его ведомства есть информация о сотнях тысяч возможных уклонистов от мобилизации. Он уточнил, что полицейские начинают искать таких граждан только после того, как поступает письменное обращение из военкомата.

16 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Документ вступит в силу через месяц. Новый закон среди прочего предусматривает отмену отсрочки от мобилизации для отцов троих и более детей, которые не выполняют алиментные обязательства более трёх месяцев.