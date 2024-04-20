Рамалла , 21 апреля, 2024, 01:27 — ИА Регнум. Решение Соединённых Штатов Америки предоставить Израилю новую военную помощь является агрессией в отношении палестинского народа. Об этом 20 апреля заявили в руководстве Палестины, комментируя одобренный палатой представителей Конгресса США законопроект об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Иван Шилов ИА Регнум Байден, Палестина

«Военная помощь США Израилю — это агрессия против палестинского народа», — приводит телеканал Al Hadath заявление пресс-секретаря президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна.

Подчёркивается, что подобными действиями Вашингтон способствует расширению конфликта и фактически поддерживает Израиль в продолжении войны против палестинцев в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан.

По мнению руководства Палестины, принятый палатой представителей США законопроект о поддержке Израиля в очередной раз поставил под сомнения авторитет Вашингтона в вопросе достижения мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении $95 миллиардов на военную помощь Израилю, Тайваню и Украине. Согласно законопроекту, Израиль получит от Соединённых Штатов $26 миллиардов, в том числе около $9,1 миллиарда на гуманитарные нужды.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню только усугубит мировые кризисные явления, в том числе приведёт к беспрецедентной эскалации на Ближнем Востоке.