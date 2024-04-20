Тель-Авив, Израиль, 20 апреля, 2024, 06:14 — ИА Регнум. Сектор Газа на юге и севере подвергся ударам ВВС Израиля. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Уточняется, что удары с воздуха пришлись по городам Дейр-эль-Балах и Рафах. Информация о возможных пострадавших и жертвах не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи в Иерусалиме поспорили из-за гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Спор между политиками возник, когда Нетаньяху попытался убедить собеседницу в том, что ситуация с продовольствием в секторе Газа не настолько катастрофична, как заявляется. Бербок же не согласилась с доводами Нетаньяху и указала, что сектор Газа переживает настоящий гуманитарный кризис.

Ранее заместитель генерального секретаря Организации Объединённых Наций (ООН) по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал гуманитарный кризис в секторе Газа худшим в мире. По его словам, гуманитарную катастрофу усугубляют не только бомбардировки со стороны Израиля, но и болезни и голод.