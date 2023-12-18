Нью-Йорк, США, 18 декабря, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Гуманитарный кризис в секторе Газа стал «худшим на свете», так как люди не могут покинуть этот палестинский анклав. Об этом заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил в интервью газете Financial Times.

Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

По словам Гриффитса, люди ужасно страдают во многих других местах, но у них, по крайней мере, есть возможность спастись бегством. Однако те, кто находится в секторе Газа, не могут оттуда уйти.

«Ни одна семья не может планировать своё будущее… Я вижу эти вещи по всему миру, но это за пределами моего воображения. И будет ещё хуже», — констатировал замгенсека ООН.

Он добавил, что гуманитарная катастрофа в анклаве развивается и переходит в новую фазу. Основными причинами смертей и лишений становятся болезни и голод, причём число погибших от болезней может в несколько раз превысить число жертв авиаударов.

Гриффитс также считает, что количество погибших в результате боевых действий может намного разойтись с предварительными оценками. Так, под завалами зданий могут находиться примерно 18 тыс. человек. Он напомнил, что в Турции после разбора завалов в районах, пострадавших от февральского землетрясения, число погибших удвоилось.

Как сообщало ИА Регнум, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи» против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после того, как 7 октября страна подверглась беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из анклава. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге Израиля. Там они открывали огонь и по военным, и по гражданским, а также взяли в заложники более 200 человек. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек.

Начав операцию «Железные мечи», израильские военные за несколько дней взяли под контроль все населённые пункты у границы с Газой и принялись наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Кроме того, Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

В конце октября ЦАХАЛ приступила к наземной фазе военной операции. Сухопутные силы окружили город Газу, анклав был фактически разделён на южную и северную части. Число погибших на территории анклава с начала израильских ударов превысило 18,7 тыс. человек.