Тель-Авив, Израиль, 20 апреля, 2024, 02:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи в Иерусалиме поспорили из-за гуманитарного кризиса в секторе Газа. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на израильское телевидение.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Спор между политикам разгорелся, когда Нетаньяху попытался убедить собеседницу в том, что ситуация с продовольствием в секторе Газа не настолько катастрофична, как заявляется. В качестве доказательства своего утверждения израильский премьер-министр показал фотографии с рынков и пляжей в Газе.

Бербок же выступила с утверждением, что эти фотографии не описывают реальную ситуацию, и подчеркнула, что сектор Газа переживает настоящий гуманитарный кризис.

«Это реальность. Мы не похожи на нацистов, которые создавали поддельные изображения», — резко ответил Нетаньяху.

Анналена Бербок посетила Израиль после ответного массированного удара Ирана по израильской территории 14 апреля. Этот визит на Ближний Восток стал для главы МИД Германии пятым с момента эскалации конфликта Израиля с палестинским движением ХАМАС.

Как передавало ИА Регнум, в середине марта военно-воздушные силы Германии впервые доставили гуманитарные грузы в сектор Газа по воздуху. Жителям северной части палестинского анклава доставили 4 тонны продуктов.

Ранее заместитель генерального секретаря Организации Объединённых Наций (ООН) по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал гуманитарный кризис в секторе Газа худшим в мире. По его словам, гуманитарную катастрофу усугубляют не только бомбардировки со стороны Израиля, но и болезни и голод.