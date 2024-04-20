Москва, 20 апреля, 2024, 03:57 — ИА Регнум. МВД России подготовило законопроект, в соответствии с которым следователи или дознаватели могут получать право приостанавливать денежные переводы, если установлено, что средства используют в преступной деятельности. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Министерство разместило соответствующую информацию на своём сайте. Разработанный документ предусматривает изменение статьи 21 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ. Решения о приостановке переводов предлагается принимать в случаях, не терпящих отлагательства.

При этом срок временного прекращения операции должен составлять не более десяти суток. Кроме того, ведомство предложило наделить следователей и дознавателей полномочиями по получению информации о соединениях между абонентами в случаях, не терпящих отлагательства. О таких действиях сотрудники правоохранительных органов должны будут уведомлять судебные органы.

Авторы инициатив считают, что нововведения позволят уменьшить сроки исполнения запросов. Кроме того, они призваны повысить эффективность мер по аресту имущества и защиты прав потерпевших от преступлений, совершенных через интернет или с помощью телефонной связи.

Как сообщало ИА Регнум, в июле президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки проверять все переводы физических лиц на мошенничество и приостанавливать подозрительные операции на два дня. Банкам предписали проверять поступление денежных средств на признаки мошенничества и возвращать клиентам похищенные средства, если операции совершили без их согласия. Сроки возмещения средств составят до 30 дней после принятия заявления от гражданина. В случае трансграничного перевода срок может увечиться до 60 дней.