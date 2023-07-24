Москва, 24 июля, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки проверять все переводы физлиц на мошенничество и приостанавливать подозрительные операции на два дня. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Закон обязал банки проверять поступление денежных средств на признаки мошенничества и возвращать клиентам похищенные средства, если операции совершены без их согласия. Сроки возмещения средств составят до 30 дней после получения заявления клиента, в случае трансграничного перевода — в течение 60 дней. При этом проверять операции на признаки мошенничества будет не только банк плательщика, но и банк получателя.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 24 июля подписал закон о внедрении цифрового рубля. Согласно документу, совершать операции с новым денежным форматом можно будет при помощи платформы, оператором которой, согласно закону, становится Банк России. У российского рубля теперь будет три формы: наличная, безналичная и цифровая.