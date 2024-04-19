Кишинёв, 19 апреля, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Минобороны Молдавии отказалось выделить почётный караул, салютную команду и военный оркестр для церемонии перезахоронения советских воинов, погибших при освобождении республики от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Официальный ответ ведомства на просьбу общественников почтить героев опубликовал 19 апреля глава национального оргкомитета «Победа» и поискового движения Алексей Петрович в Telegram-канале.

Кадр из видео

«Причина отказа — празднование Дня Национального флага. Все шесть с половиной тысяч военнослужащих будут заняты в торжествах», — написал он.

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Петрович напомнил, что год назад Минобороны отказалось выделить военнослужащих на памятную церемонию в честь советских солдат из-за празднования Дня независимости республики. Он сравнил молдавскую армию с цирком, где постоянно что-то отмечают.

«В год 80-летия освобождения Молдавии от нацизма пришедшие у власти манкурты нарушают не только нормы морали и чести, но и установленные законом положения о проведении церемоний отдания воинских почестей», — заявил Петрович.

Он также опубликовал видео репетиции церемонии в честь молдавского флага. На кадрах видно, что в ней участвует пара десятков военнослужащих. Общественник отметил, что тут явно не задействована вся молдавская армия, хотя министерство заявило о её занятости на мероприятии.

Как сообщало ИА Регнум, президент Молдавии Майя Санду 9 мая 2023 года в ходе церемонии возложения цветов к Вечному огню в Кишинёве заявила, что в этот день отмечает не День Победы, а «День мира». Она сообщила, что почтила память погибших во Второй мировой войне, не уточнив, какую сторону имеет в виду.

Вместе с тем в Молдавии при участии представителей власти открывают памятники румынским военнослужащим, которые в 1941 году вторглись на территорию Молдавской ССР одновременно с нападением немецких нацистов. Очередной такой мемориал установили в августе 2022 года в селе Слобозия Хородиште в Резинском районе.

В апреле 2022 года в Молдавии запретили ношение георгиевской ленты. Полицейские штрафовали тех, кто надел её во время празднования Дня Победы.