Кишинёв, 2 августа, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В селе Слобозия Хородиште Резинского района Молдавии установили памятник румынским солдатам, которые в 1941 году оккупировали эту территорию вместе с фашистскими войсками. Об этом 1 августа в своём телеграм-канале сообщает депутат молдавского парламента от Партии социалистов (ПСРМ) Богдан Цырдя.

Смерть румынским людоедам

«На открытие памятника вице-мэр села Вера Чимбир отдала дань уважения «героям». Бессарабская (и Молдавская митрополии!) освятили памятник», — написал Цирдя.

Он сообщил, что на открытие памятника также привели детей, которые пели песни, восхваляя румынских завоевателей.

Напомним, румынская армия в 1941 году начала наступление на территорию Молдавии 22 июня, одновременно с нападением фашисткой Германии.