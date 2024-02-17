Геническ, Херсонская область, 17 февраля, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Партизанское подполье в подконтрольном Киеву Херсоне копит оружие, чтобы в дальнейшем помочь российским войскам освободить правобережную часть региона. Об этом рассказал 17 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com

Он отметил, что херсонское сопротивление активно действует в условиях оккупации украинскими силами правобережья Днепра. Оно предпринимает усилия, всегда характерные для партизан.

«Подпольщики сообщают нашим военным информацию о противнике, накапливают оружие, чтобы, когда придут освободители, присоединиться к ним в бою», — сказал Сальдо «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сальдо рассказал о польском наёмнике, который участвовал в боях на стороне ВСУ, но был брошен сослуживцами и попал в плен. После этого он решил присоединиться к российским войскам. По его словам, поляк призвал всех жителей Польши выступить против действующего правительства, закрывающего глаза на преступления бандеровцев и их последователей.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим, не признавая легитимность референдума, продолжает обстреливать территорию региона. ВС РФ освободили 75% Херсонской области, правобережная часть, включая город Херсон, пока остаётся под контролем украинских войск.