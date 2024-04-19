Курган, 19 апреля, 2024, 07:40 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос за прошедшие сутки на 38 см и составил 1008 см, сообщили в правительстве Курганской области.

Oleh Prylutskyi Паводок

«По данным гидропоста на 08:00 [06:00 мск], на 19 апреля он составляет 1008 см», — сообщается в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что уровень воды в городе продолжает расти.

Как сообщало ИА Регнум, ранее МЧС России объявило, что уровень воды в реке Тобол в Кургане вечером 18 апреля поднялся до отметки 10 м. Ведомство подчеркнуло, что более 100 спасателей занимаются укреплением берегов реки. Кроме того, проводится укрепление дамбы.

Помимо этого, население оповещают об опасности и проводят эвакуацию жителей, а также их домашних питомцев. Правительство Курганской области предупредило, что вода уже заходит в 13 населённых пунктов Белозёрского муниципального округа.

Речь идёт о населённых пунктах Нижнетобольное, Белозёрское, Корюкина, Русаково, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Большой Заполой, Иковское, Рычково, Лихачи, Бузан, Говорухино. Кроме того, риск подтопления грозит ещё восьми населённым пунктам: Редькино, Масляная, Куликово, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова и Усть-Суерское. Жителей населённых пунктов призвали срочно эвакуироваться.