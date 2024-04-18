Белозёрский район, Курганская область, 19 апреля, 2024, 01:04 — ИА Регнум. Вода заходит в 13 населённых пунктов Белозёрского муниципального округа Курганской области, ещё восемь населённых пунктов оказались в зоне риска подтопления. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Уважаемые жители Белозёрского округа! Вода уже заходит в наши населённые пункты — Нижнетобольное, Белозёрское, Корюкина, Русаково, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Большой Заполой, Иковское, Рычково, Лихачи, Бузан, Говорухино», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства Курганской области.

Кроме того, в зоне риска подтопления оказались ещё восемь населённых пунктов: Редькино, Масляная, Куликово, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова и Усть-Суерское.

В правительстве отметили, что в районе села Белозёрского уровень воды достиг отметки в 540 сантиметров. Власти региона призвали жителей указанных населённых пунктов заранее эвакуироваться.

Как передавало ИА Регнум, вечером 18 апреля уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг отметки 10 метров. В МЧС России сообщили, что более 100 спасателей проводят работы по укреплению дамбы и эвакуируют местных жителей. По данным ведомства, на 18 апреля в регионе остаются подтопленными 2090 жилых и 3380 дачных домов, пять низководных мостов и восемь участков автомобильных дорог в 30 населённых пунктах. Из-за паводков в регионе эвакуировали почти 14 тысяч человек, в том числе около двух тысяч несовершеннолетних, развернули 20 пунктов временного размещения вместимостью более пяти тысяч мест.