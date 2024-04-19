Киев, 19 апреля, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Объект инфраструктуры получил повреждения в Криворожском районе Днепропетровской области Украины. Об этом 19 апреля сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак в своём Telegram-канале.

Dv-gazeta.info Днепропетровск декоммунизированный

Как уточнил Лысак, в Криворожье поврежден инфраструктурный объект, а в Днепропетровске произошёл пожар в пятиэтажном доме. Кроме того, Лысак сообщил о разрушении в Синельниково. Подробности Лысак пообещал уточнить позднее.

Глава военной администрации региона напомнил, что оповещение о воздушной тревоге работает, и призвал жителей позаботиться о своей безопасности.

В свою очередь, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег рассказал, что сбитый украинской системой противовоздушной обороны беспилотник упал на многоэтажный дом. Кроме того, по словам Лебедева, два удара были в направлении Южного машиностроительного завода имени Макарова, на котором вели ремонт тяжелой техники и производили дроны. Третий удар нанесён в направлении поселка Авиаторское под Днепропетровском.

Ещё один удар был направлен на город Синельниково в Днепропетровской области. Здесь находится подстанция, отвечающая за железнодорожный узел, и нефтебаза для заправки дизельных и маневренных тепловозов.

Ранее ИА Регнум сообщало о взрывах в Днепропетровске 18 апреля на фоне объявленной воздушной тревоги. А 19 апреля как минимум три взрыва прогремели на фоне воздушной тревоги в Павлограде Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Также мощный взрыв прогремел на трубопроводе в Харьковской области вечером 18 апреля, после чего начался сильный пожар.

В ночь на 18 апреля взрывы прогремели в Киевской и Хмельницкой областях Украины. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Хмельницкой области под удар ВС России попал военный аэродром в Староконстантинове.