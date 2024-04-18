Харьков, Украина, 18 апреля, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел на трубопроводе в Харьковской области вечером 18 апреля, после чего начался сильный пожар, сообщило украинское издание «Страна. ua», ссылаясь на сообщения очевидцев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Они пишут, что в радиусе 40 метров плавится асфальт, столб пламени около 70 метров», — говорится в сообщении.

При этом в регионе не объявляли воздушную тревогу перед взрывом. Минобороны России пока не сообщало о нанесении ударов по украинским объектам в Харьковской области 18 апреля.

Как передавало ИА Регнум, днём 18 апреля украинские СМИ также сообщили о взрыве под Харьковом. Это произошло после объявления воздушно тревоги.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев 18 апреля сообщил, что киевский режим заставляет жителей ряда районов Харьковской области уезжать, чтобы освободить место для бойцов ВСУ и иностранных наёмников. Он отметил, что таких случаев выселения очень много.