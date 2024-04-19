Киев, 19 апреля, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Киевский режим не нуждается в плане Б на случай отказа США в помощи Украине, поскольку надеется реализовать имеющийся план. Об этом заявил 18 апреля украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Рада»

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

Глава ведомства утверждает, что всегда выступал за необходимость добиваться требуемого результата и избегать компромиссных решений. Кулеба отметил, что говорил по этому поводу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и тот поддержал его позицию.

Министр призвал дождаться решения Вашингтона. По его словам, вокруг американского законопроекта о помощи Киеву произошло и происходит множество конфликтов.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября 2023 года глава финансового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев отметил, что у украинских властей есть запасной план на случай, если Запад прекратит оказывать Киеву помощь. Он утверждал, что поддержку Киеву могут предоставить в дальнейшем в случае соблюдения определённых условий, касающихся контроля за предоставляемыми деньгами. Кроме того, речь может пойти об изменении объёма финансирования.

В середине марта украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина будет просить страны «Большой семёрки» (G7) увеличить размер взносов для помощи, если Конгресс США не примет соответствующего решения. Он подчеркнул, что в этом состоит альтернативный план киевского режима.

В феврале американский вице-президент Камала Харрис отметила, что у Вашингтона нет плана Б в вопросе дальнейшей поддержки Украины. Она добавила, что в обеих палатах Конгресса США должна быть двухпартийная поддержка помощи Киеву.