Киев, 3 ноября, 2023, 13:00 — ИА Регнум. У украинских властей есть запасной план на случай, если Запад прекратит оказывать Киеву помощь. Об этом 3 ноября заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в эфире телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА Регнум

«Безусловно [есть запасной план], но я бы не ставил вопрос таким образом, что нам нужно уже реализовывать какие-либо шаги на случай, если мы не получим помощь, потому что мы всё-таки уверены в том, что помощь будет», — сказал он в ответ на вопрос о том, есть ли у Киева альтернатива на этот случай.

По словам депутата, западную помощь Киеву могут предоставить в дальнейшем при определённых условиях по поводу контроля за предоставляемыми деньгами или в другом объёме.

«Но точно она будет. Мы над этим работаем», — отметил Гетманцев.

При этом он назвал достаточно сложной ситуацию на финансовом фронте для составления государственного бюджета на 2024 год, потому что гарантий получения Киевом денежной помощи Запада в необходимом объёме нет.

«В бюджете на 2024 год предусматривается финансовая помощь в размере $42 млрд, но из гарантированных сумм мы имеем лишь $15 млрд — это помощь от Еврокомиссии и программа с Международным валютным фондом», — пояснил депутат Рады.

Гетманцев также посетовал на то, что у Киева до сих пор нет гарантированной суммы помощи от США, без которой ему будет «очень и очень трудно».

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября палата представителей США Конгресса США большинством голосов одобрила предложенный республиканцами законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, но без упоминания в этом документе Украины. За документ проголосовали 226 конгрессменов и 196 высказались против него.

Ранее в этот же день представитель украинского минобороны полковник Геннадий Коваленко заявил, что ВСУ не способны продолжать военные действия без западной помощи. На встрече с делегацией США он заявил, что в этом случае Вашингтону нужно просто забыть об Украине.